Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Liselere Geçiş Sistemi Sınavına (LGS) hazırlanan Şehit Adem Canpolat Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri için gezi programı düzenlenerek, il merkezindeki liseler gezdirildi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’LGS’ye hazırlanan sevgili öğrencilerimize, okul tanıtımı yaparak onları motive eden ve gidebilecekleri okulları göstererek hayalini kurduran Yavuhasan Ortaokulu idarecilerimiz ve öğretmenlerimize, ziyaret gerçekleştirdikleri okullarda öğrencilerimizi ev sıcaklığı ile karşılayan okul yöneticileri ve meslektaşlarıma çok teşekkür ederiz’’ dedi.•Sümeyye İlhan•