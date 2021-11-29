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LGS’ye hazırlık

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde LGS’ye girecek öğrencilere yönelik hazırlık süreçleri değerlendirildi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:02
LGS’ye hazırlık

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığındaki toplantıda, daha iyiye ulaşmak için zümre toplantılarına devam edildiği hatırlatıldı. Toplantıya, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce zümre öğretmenleri katıldı. Aksoy, ‘’Geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimizin LGS’ye hazırlık süreçleri başta olmak üzere, yavrularımızı daha ileri noktalara taşıyacak birçok konuda öğretmenlerimizle istişarelerde bulunup, kararlar aldık. Mesai kavramı bilmeksizin ilim yolunda bir meşale taşıyan meslektaşlarıma, kıymetli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim’’ dedi.

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