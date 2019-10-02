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LAVANTA ADASI OLUŞTURULUYOR

TÜRKİYE’nin en büyük 10 sulama amaçlı barajı arasında yer alan Çekerek Barajı çevresinde belirlenen bin dekarlık alanda Lavanta Adası oluşturmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

LAVANTA ADASI OLUŞTURULUYOR

TÜRKİYE’nin en büyük 10 sulama amaçlı barajı arasında yer alan Çekerek Barajı çevresinde belirlenen bin dekarlık alanda Lavanta Adası oluşturmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
LAVANTA ADASI OLUŞTURULUYOR

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek ilçesinde oluşturmayı planladıkları ‘Lavanta Adası’ ile ilgili olarak, Isparta Eğirdir de bulunan Kuyucak Lavanta Köyünü, Orman işletme Şefi Burak Çontar ile birlikte ziyparet ettiklerini hatırlattı. Başkan Çakır, ‘’Uygulamaları yerinde gördük, inceledik. Yapacağımız tesis için Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman beyefendiden bilgi alarak, sahada ve fabrikasyon Lavanta Yağı üretim tesislerinde teknik incelemelerde bulunduk. Yapacağımız Lavanta adası ile Çekerek ilçemiz markalaşma yolunda önemli bir adım gerçekleştirerek, Baraj Turizmini Bozkırın ortasında Türkiye'nin önemli bir merkezi haline getireceğiz’’ dedi.
LAVANTA ADASI
Çekerek Belediye Başkanı Çakır, Çekerek Barajı Lavanta Adası projesiyle ilgili teraslama çalışması yapılarak, bin dekar arazide Türkiye'nin En Büyük Lavanta bahçesini kurma gayreti içerisinde olduklarını anlattı. Her alanda projeler üretmeye devam ettiklerini bildiren Başkan Çakır, Çekerek Barajında adaların bulunduğunu, bu adaları değerlendirerek, turizm ve kalkınmaya katkı sağlayacak projelerle değerlendirmeye çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Çakır, ‘’Lavanta ürünü Tıbbi Aromatik bir bitki olup, yağ üretildiği takdirde Litre fiyatı 30-35 Euro civarlarındadır. Yağ üretilmesi içinde projelerimiz devam etmekte olup, etap olarak yapımına başlayacağız. İlçemizde bin dekarlık bir adamıza Lavanta dikimini gerçekleştirmek için arazi düzleştirmesi, sürüm işleri yapıldı. Uzun Ömürlü bir bitki olan Lavanta ile İlçemizi özdeşleştirmeyi hedefliyor, Lavantadan gelir elde ederek, çiftçilerimizin de projelerimize ortak olabileceği, birlikte yerelde kalkınmayı düşünüyoruz’’ diye konuştu.
İNCELEME YAPTI
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çekerek ilçesine gelerek, incelemelerde bulundu. Çekerek Barajı etrafında oluşturulmaya çalışılan Lavanta Adası projesi hakkında Genel Müdür Karacabey bilgi aldı, destek vereceklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
LAVANTA ADASI OLUŞTURULUYORTürkiyeEyyüp Çakır
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