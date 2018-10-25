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Lahana hasatı

SARIKAYA ilçesine bağlı Alembey köyünde çiftçilik yapan Salih Çiftçi (64), hububatın yanında bahçe bitkileri olarak lahana ve balkabağı yetiştirdiklerini söyledi.

Lahana hasatı

SARIKAYA ilçesine bağlı Alembey köyünde çiftçilik yapan Salih Çiftçi (64), hububatın yanında bahçe bitkileri olarak lahana ve balkabağı yetiştirdiklerini söyledi.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Lahana hasatı

Balkabağı hasatını tamamladıklarını, lahana hasatının ise sürdüğünü ifade eden Çiftçi, "Lahanayı her yıl ekiyorum, bu günlerde de hasatını yapıp Sarıkaya ilçemizin pazarında satıyorum. Benim için ek bir gelir oluyor ve evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum" dedi.
Lahana fiyatlarının büyüklüğüne göre değiştiğini anlatan Çİftçi, "Pazarda 10 lira ile 25 lira arasında satıyorum. Lahanayı vatandaşlar sarmalık olarak veya turşuluk olarak alıyor. Lahananın sağlık açısından da faydalı olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor. O yüzden satışlarımız iyi, pazar konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Genelde sipariş geliyor ben de teslim ediyorum" diye konuştu.
 

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