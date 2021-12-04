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Ladinler toprakla buluştu

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde 15 yaş üstü Mavi Ladinler, Sultan Hanı Termal Oteli bahçesinde toprakla buluşturuldu.

04 Aralık 2021 Cumartesi 00:25
Ladinler toprakla buluştu

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Ali Açıkgöz'ün ilçede başlattığı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Sultan Hanı Termal Otel bölgesinde ileri yaş mavi ladinler toprakla buluşturuldu. Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir ve bölge şeflerinin katılımıyla ağaç dikimi yapıldı. Mavi ladinlerin dört mevsim görsel bir şölen sunacağını ifade eden Kaymakam Açıkgöz, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile termal otelin çevresinde bir çalışma başlattıklarını hatırlattı. Açıkgöz, ‘’Görsel açıdan önem arz ettiği için ön cephelere, ileri yaşta mavi ladin diktik. Hem yaz hem kış aylarında yeşil kalması itibariyle dikilen bu ağaçlar, birkaç sene içinde otel bölgemize müthiş bir renk katacak. Ağaçlandırma çalışmamız kapsamında farklı türden, binlerce ağaç toprakla buluşacak. Hatta çevredeki dağlık alanlarda dahi tohumlama yapacağız. Bu alandaki badem ve meşe varlığımızı artıracağız. Yine otelimizin hemen bitişiğindeki mesire alanımızda; ıhlamur, defne, çınar ve farklı çam türlerini barındıran bir alan oluşturacağız. Otelimizin hizmet standartlarını artırmak adına tüm gücümüzle gayret ediyoruz. Sezona kadar otelimizi öyle bir seviyeye getireceğiz ki tüm Saraykent’liler için bu otel ve termal suyumuz, büyük bir övünç kaynağı olacak’’ dedi. 

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