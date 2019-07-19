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Kuyularda su seviyesi düştü

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ilçede bulunan otel ve termal tesislerin fazla sıcak su kullanmalarından dolayı sondaj kuyularındaki sıcak su seviyesinin düştüğünü bildirdi.

Kuyularda su seviyesi düştü

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ilçede bulunan otel ve termal tesislerin fazla sıcak su kullanmalarından dolayı sondaj kuyularındaki sıcak su seviyesinin düştüğünü bildirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Kuyularda su seviyesi düştü

Ekinci, SG-2 isimli kuyuda 2005 yılında su seviyesi 43 metre derinlikteyken, bu yıl bu seviyenin 115 metre derinliğe düştüğünü söyledi.  İlçedeki sıcak suların anlaşma yapılan otel ve kaplıcalar tarafından hoyratça kullanıldığını aktaran Ekinci, "Kaplıcalarla belli bir litre üzerinde anlaşma yapılmış. Otel saniyede 13 litre, bir kaplıca 4,5 litre, başka bir kaplıca ise 3 litre sıcak su yeter demiş, ancak bunların her biri bu rakamların çok çok üzerinde su kullanmış. Bunun takip edilmesi için bir mekanizme oluşturulmadığı için kaplıcaların ne kadar fazladan su çektikleri saptanamamış" dedi. Ekinci, sıcak sularda reenjeksiyon sistemi olması gerektiğini vurgulayarak, "Çektiğiniz suya eş değer miktarda olmasa dahi, kullanım fazlasının yerin altına gönderilmesi gerekiyor. Bununla ilgili il özel idaresinin yaptığı bir havuz var. Burada yapılan sistemde su kaybı hiç yok. Ancak kaplıcaların çekmiş olduğu suyun fazlası reenjeksiyon sistemi olmadığı için yerin altına gönderilemiyor. Bu yüzden fazla çekilen su dereye gidiyor. Profesyonel bir göz burayı incelemiş olsaydı, böyle bir sorun yaşanmayacaktı. Bu sorunu vali beye ilettik" diye konuştu. İlçede jeotermal enerji ile ısıtılan sera bulunduğunu ve bazı firmaların da sera kurmak için geldiğini dile getiren Ekinci, "20 dönümlük bir serada yaklaşık 20 kişi istihdam ediliyor. Kurulacak her sera ilçemize ekonomik olarak büyük katkı sağlayacaktır. Bu sebeple biz de yatırımcıları sera kurmaları yönünde ilçemize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci
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