Kütüphane hazırlığı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Öcal, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında kütüphane hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
16 Kasım 2021 Salı 00:03
Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki okullarda kütüphane kurulum çalışmaları devam ediyor.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Öcal, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında kütüphane hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.