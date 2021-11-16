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Kütüphane hazırlığı

Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki okullarda kütüphane kurulum çalışmaları devam ediyor.

16 Kasım 2021 Salı 00:03
Kütüphane hazırlığı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Öcal, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında kütüphane hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

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