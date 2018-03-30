Kütüphane Haftası kutlandı

Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver, “Kütüphaneler haftasının amacı yeni yayınları herkese tanıtmak okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmaktır. Okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve öğrencilerin, halkın kütüphanelerin geliştirmesi için bilinçlendirmektir. Kitap, eğitimin, bilimin, sanatın kısacası insanlığın temelini oluşturur. Bu nedenle kitapsız bir dünya asla düşünülemez. İnsanlık için bu kadar değer arz eden kitaplar kütüphanelerde korunur ve araştırmacıların, öğrencilerin tüm insanların hizmetine yine burada sunulur. Günümüzde radyo, televizyon, bilgisayar, internet gibi kitle iletişim araçlarında oldukça gelişim kaydedilmiştir. Fakat bu araçlar ne kadar gelişse de kitap kadar etkili olamazlar” dedi.