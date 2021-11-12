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Kuşlardan Sonra ilgi görüyor

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Lise öğrencisi genç tarafından kaleme alınan ‘Kuşlardan Sonra’ adlı öykü kitabı ilgi görüyor.

12 Kasım 2021 Cuma 00:33
Kuşlardan Sonra ilgi görüyor

 Sorgun Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Zeynep Altunok, Kaymakam Halil İbrahim Kazar ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal’ı makamlarında ziyaret ederek, yayımlamış olduğu Bozkırın Nefesine Sinen Öyküler ‘Kuşlardan Sonra’ adlı kitabını hediye etti. Kaymakam Kazar, genç yazarı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da, Zeynep Altunok’a henüz yazarlık yolculuğunun başında olduğunu, bu uğurda daha çok eserler vereceğine inandığını belirterek, yeni kitaplarını da görmeyi dört gözle beklediklerini bildirdi. Öcal, genç kızın başarısında katkıları olan öğretmenlerine, ailesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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