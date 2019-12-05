Kurumlara denetim

Denetim faaliyetlerinde denetmenlik görevini yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy, Saraykent Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu ve Saray Özel Öğrenci Yurdu'nu mercek altına aldı. Özel eğitim kurumlarının mali mevzuat hükümlerine olan uygunluğu, idare olarak tutulması gereken dosya, evrak ve defterler, özel eğitim kurumlarının fiziki yapıları ve bina bölümlerinin ilgili mevzuata uygunluğu ve tertip düzen gibi pek çok konu üzerinde detaylı olarak denetim çalışmaları yapıldı. Özel Eğitim Kurumları Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet eden özel eğitim kurumlarımızın denetimi bu kurumlarımızın stratejik hizmet kalitelerinin yükselmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımızca belirli periyotlarda güncellenen ve değişime uğrayan Özel Eğitim Kurumlar Yönetmeliğine kurumlarımızın uyum sağlaması ve hizmet standardına uygun şartlarda ihtiyaçlara vevap verebilmeleri önceliklerimiz arasındadır. Bundan sonraki süreçlerde de müdürlüğümüze bağlı bulunan bu kurumlarımıza rehberlik çalışmaları yapılacak olup, bu çalışmaların sonuçlarına yönelik bir adım olarak ta denetimlerimiz devam edecektir" dedi.