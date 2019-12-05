Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107701
ALTIN
272.992
DOLAR
5.7484
STERLİN
7.5424
EURO
6.3789

Kurumlara denetim

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bünyesinde bulunan özel eğitim kurumlarına yönelik denetleme faaliyeti düzenledi.

Kurumlara denetim

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bünyesinde bulunan özel eğitim kurumlarına yönelik denetleme faaliyeti düzenledi.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Kurumlara denetim

Denetim faaliyetlerinde denetmenlik görevini yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy, Saraykent Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu ve Saray Özel Öğrenci Yurdu'nu mercek altına aldı. Özel eğitim kurumlarının mali mevzuat hükümlerine olan uygunluğu, idare olarak tutulması gereken dosya, evrak ve defterler,  özel eğitim kurumlarının fiziki yapıları ve bina bölümlerinin ilgili mevzuata uygunluğu ve tertip düzen gibi pek çok konu üzerinde detaylı olarak denetim çalışmaları yapıldı. Özel Eğitim Kurumları Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet eden özel eğitim kurumlarımızın denetimi bu kurumlarımızın stratejik hizmet kalitelerinin yükselmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımızca belirli periyotlarda güncellenen ve değişime uğrayan Özel Eğitim Kurumlar Yönetmeliğine kurumlarımızın uyum sağlaması ve hizmet standardına uygun şartlarda ihtiyaçlara vevap verebilmeleri önceliklerimiz arasındadır. Bundan sonraki süreçlerde de müdürlüğümüze bağlı bulunan bu kurumlarımıza rehberlik çalışmaları yapılacak olup, bu çalışmaların sonuçlarına yönelik bir adım olarak ta denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kurumlara Denetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lise yeni binasında
Lise yeni binasında
Çekerek yeşile büründü
Çekerek yeşile büründü
Kanal tamiratına başlandı
Kanal tamiratına başlandı
Çayıralan’a çocuk sokağı
Çayıralan’a çocuk sokağı
Sorgun’da altyapı çalışması  
Sorgun’da altyapı çalışması  
Belediye Solucan Gübresi üretecek
Belediye Solucan Gübresi üretecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim