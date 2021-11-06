Kurum ziyareti

Bu kapsamda Topuz, Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ve Akdağmadeni Gençlik Merkezini ziyaret etti. Yapılan kurslarla ilgili bilgi alan Topuz, öğrenciler ve antrenörlerle sohbet etti.
06 Kasım 2021 Cumartesi 00:09
Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde Kaymakam Fatih Topuz kurum ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Topuz, Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ve Akdağmadeni Gençlik Merkezini ziyaret etti. Yapılan kurslarla ilgili bilgi alan Topuz, öğrenciler ve antrenörlerle sohbet etti.