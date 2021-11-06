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Kurum ziyareti

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde Kaymakam Fatih Topuz kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:09
Kurum ziyareti

 Bu kapsamda Topuz, Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ve Akdağmadeni Gençlik Merkezini ziyaret etti. Yapılan kurslarla ilgili bilgi alan Topuz, öğrenciler ve antrenörlerle sohbet etti. 

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