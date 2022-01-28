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Kurtlar şehre indi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar şehre indi.

28 Ocak 2022 Cuma 00:52
Kurtlar şehre indi

Hafta sonundan itibaren il genelinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz yönde etkiledi. Dağlarda ve ormanlık alanlarda yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları da şehir merkezlerine, köylere inmeye başladı. Boğazlıyan ilçesinde son günlerde etkisini ve şiddetini artıran kar yağışlarıyla birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken kurt sürüsü köy meydanına kadar indi. Boğazlıyan’a bağlı Yazıçepni Köyü’nde ikamet eden Erol Özer’in objektifine yansıyan görüntü sonrası vatandaşlarda korku yaşadı. Kurt sürüsünün gece saatlerinde köy meydanına kadar gelerek yiyecek aradığını haber alan vatandaşlar, “Kar yağışı sonrasında kalan ve yiyecek bulmak için akşam saatlerinde köyümüze kadar gelen kurtlar korkuya sebep oldu. Allah'tan bu saatte kimse dışarıda değildi. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı, çünkü kurtlar kendilerine zarar verebilir” dedi.

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