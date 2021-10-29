Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kurtlar, koyunları telef etti

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ağıla giren 2 kurt, 13 koyunu telef ederken, 24 koyunu yaraladı.

29 Ekim 2021 Cuma 00:58
Kurtlar, koyunları telef etti

 Agahefendi mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ethem Şahin'in (70) tel örgü ile çevrili ağılına 2 kurt girdi. Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 45 küçükbaş hayvandan 13'ü telef oldu, 24'ü yaralı kurtuldu. Şahin, hayvanları borçla aldığını belirterek, ‘’8 yıldır hayvancılık yapıyorum. Hayvanlara yem vermeye geldiğimde hayvanların bir kısmı ölmüş bir kısmı da yaralıydı. Yaralı olan koyunlarım bir bir ölmeye devam ediyor. Yaklaşık 45 bin lira zararım var. Borcumu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum’’ dedi. Ethem Şahin’in oğlu Süleyman Şahin de annesinin sabah erken saatlerinde kendisini aradığını hayvanlarını kurtların telef ettiğini vurgulayarak, ‘’Olay yerine geldiğimde koyunların yarısı yoktu. Kurtlardan kaçan koyunlar bir başka komşunun tandır evine girmiş. Çoğu yaralı şekildeydi’’ diye konuştu. (aa)

Anahtar Kelimeler:
KurtlarKoyunları Telef EttiYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberSorgunKoyunKurtTelef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisikletli Kortej
Bisikletli Kortej
Gençlerden Cumhuriyet yürüyüşü
Gençlerden Cumhuriyet yürüyüşü
Taşıma güvenliği masaya yatırıldı
Taşıma güvenliği masaya yatırıldı
Bozok Barkotlu ürünler
Bozok Barkotlu ürünler
Halk eğitime teşekkür
Halk eğitime teşekkür
İdare kurulu toplandı
İdare kurulu toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim