Kurtlar, koyunları telef etti

Agahefendi mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ethem Şahin'in (70) tel örgü ile çevrili ağılına 2 kurt girdi. Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 45 küçükbaş hayvandan 13'ü telef oldu, 24'ü yaralı kurtuldu. Şahin, hayvanları borçla aldığını belirterek, ‘’8 yıldır hayvancılık yapıyorum. Hayvanlara yem vermeye geldiğimde hayvanların bir kısmı ölmüş bir kısmı da yaralıydı. Yaralı olan koyunlarım bir bir ölmeye devam ediyor. Yaklaşık 45 bin lira zararım var. Borcumu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum’’ dedi. Ethem Şahin’in oğlu Süleyman Şahin de annesinin sabah erken saatlerinde kendisini aradığını hayvanlarını kurtların telef ettiğini vurgulayarak, ‘’Olay yerine geldiğimde koyunların yarısı yoktu. Kurtlardan kaçan koyunlar bir başka komşunun tandır evine girmiş. Çoğu yaralı şekildeydi’’ diye konuştu. (aa)