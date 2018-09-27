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Kursta sağlık eğitimi

BOĞAZLIYAN İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Boğazlıyan Merkez ve köylerde Kur’an Kursu’na giden çocuklara, yaz tatili boyunca sağlık eğitimi verildi.

Kursta sağlık eğitimi

BOĞAZLIYAN İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Boğazlıyan Merkez ve köylerde Kur’an Kursu’na giden çocuklara, yaz tatili boyunca sağlık eğitimi verildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Kursta sağlık eğitimi

Sağlık çalışanları tarafından Çalapverdi, Bağlarbaşı, Yamaçlı, Derecepni, Sırçalı, Aşağı Sarıkaya, Ovakent, Özler ve Fatih köy ve kasabalarında 349 öğrenciye ulaştı, ilkyardım, yabancı cisim kaçması, kanama, kırık, yanık, suda boğulma, arı-böcek sokması, hijyen, parazit hastalıkları ve ağız –diş sağlığı hakkında bilgilendirmede bulundu. Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü Hekimi Dr. Selim Çetintaş, yaz tatili boyunca, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmaları, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yaptıklarını belirtti. Çetintaş, ‘’Küçük yaşta hijyen, örneğin diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. İlkyardım eğitimini de çocuğun dikkatini çekecek biçimde anlatmak onda merak duygusu uyandıracak ve zamanla ilkyardım beceri ve bilgisi gelişecektir. Kuran kursları yaz tatili boyunca, çocuklarımıza ulaşabilmek için çok uygundu. Biz de müdürlük olarak değerlendirmek istedik” dedi.

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