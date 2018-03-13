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Kursları gezdi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Sinan Kaygısız ve Orhan Selvi ile birlikte, Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Çekerek Halk Eğitimi Merkezi destekli Kamile Akbay ve Akbay İlkokulu’nda açılan okuma yazma kurslarını ziyaret etti.

Kursları gezdi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Sinan Kaygısız ve Orhan Selvi ile birlikte, Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Çekerek Halk Eğitimi Merkezi destekli Kamile Akbay ve Akbay İlkokulu’nda açılan okuma yazma kurslarını ziyaret etti.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Kursları gezdi

Ziyaretleri sırasında kursiyerlerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, ilçe merkezinde 5, köylerinde ise 15 olmak üzere toplam 20 kursun açıldığını, bu kurslarda şu anda 257 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi. Kurslara gösterilen ilgiden ve verilen önemden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkan, istedikten sonra her bireyin başarıya ulaşabileceğini, kursiyerlerin de bu kurslar sonucunda amaçları doğrultusunda muvaffak olacaklarından hiç şüphesi olmadığının altını çizdi. Akkan, bu hizmetin devletimizin vatandaşına verdiği önemin ve değerin bir göstergesi olduğunu, bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Akkan, kurslara katılımlarından dolayı bütün kursiyerlere teşekkür ederek, kırtasiyeler aracılığıyla temin edilen kırtasiye malzemelerini kursiyerlere dağıttı.

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