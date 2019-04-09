Kurslara yakın takip

İlçe merkezine en uzak mesafede bulunan İzibüyük İlk ve Ortaokulu´ndaki denetimin ardından, Saraykent İlçesi Güldibi Mahallesinde bulunan İlk ve Ortaokulu denetlendi. Denetimlerde ilkbaharın gelişi ve havaların ısınması ile birlikte öğrencilerin yetiştirme kurslarına ilgisinin azalmaması ilçe milli eğitim yetkililerinin yüzünü güldürdü. Öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik yapılan söyleşide öğrencilerin sıkıntı ve istekleri dinlenerek çözümün idarece getirilmesi için gerekli adımlar atıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, "Havaların ısınmasıyla birlikte öğrencilerimizde rehavet görülmesi normaldir. Ancak, devletimizin sunduğu bu önemli imkanın farkında olarak, öğrencilerimizin devamsızlık yapmadığını görmek bizleri çok mutlu etti. Başarıların sırrı devamlılık ve istikrardan geçmektedir. Oyun oynamak ve güzel vakit geçirmek hepinizin hakkıdır. Ancak kitap okumayı ve derslerinizi tekrar edilmesi de ihmale gelmez’’ dedi.