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Kurslara devam

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından çocuklara yönelik açılan Kur’an-ı Kerim okuma kursu devam ediyor.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:21
Kurslara devam

 Sorgun Şehit Hamza Uludağ Anaokulu bünyesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çocuklar için Kur’an-ı Kerim okuma kursu açıldı. Sınıfında Kur’an eğitimi dersi alan Recep Sarpkaya adlı öğrencinin Kur’an-ı Kerim'e geçmesi nedeniyle etkinlik yapıldı. Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı da etkinliğe katıldı. ‘Ben Kur’an-ı Kerim Okuyorum’ adlı programda Kur’an okumaya başlayan öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. •Rabia Şahin•

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