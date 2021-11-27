Kurslara devam

Sorgun Şehit Hamza Uludağ Anaokulu bünyesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çocuklar için Kur’an-ı Kerim okuma kursu açıldı. Sınıfında Kur’an eğitimi dersi alan Recep Sarpkaya adlı öğrencinin Kur’an-ı Kerim'e geçmesi nedeniyle etkinlik yapıldı. Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı da etkinliğe katıldı. ‘Ben Kur’an-ı Kerim Okuyorum’ adlı programda Kur’an okumaya başlayan öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. •Rabia Şahin•