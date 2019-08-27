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KURSLAR VERiMLi GEÇTi

ÇAYIRALAN ilçesinde, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, vakitlerini daha nitelikli değerlendirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan yaz kurslarının verimli geçtiği belirtildi.

KURSLAR VERiMLi GEÇTi

ÇAYIRALAN ilçesinde, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, vakitlerini daha nitelikli değerlendirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan yaz kurslarının verimli geçtiği belirtildi.

27 Ağustos 2019 Salı 00:00
KURSLAR VERiMLi GEÇTi

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Hakan Mucuk ile birlikte yaz kurslarını ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş’tan bilgi aldı. Halk Eğitim Merkezi’nde öğrenci ve kursiyerlerin ilgisi, ihtiyaçları doğrultusunda, ‘Spor kursları, Okuma-yazma, Türk İşaret Dili, Giyim Teknolojisi, El sanatları,  Hijyen Eğitimi, Bilgisayar İşletmenliği, Step -Aerobik kursları’ açıldığı bildirildi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, kursiyer öğrencilerle sohbet etti, taleplerini aldı, kursla ilgili duygu ve düşüncelerini dinledi. Bozdağ, bu tür kursların önümüzdeki dönemlerde de devam etmesinin faydalı olacağının altını çizerek, kursların açılmasında emeği geçen idarecilere, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. 

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