Kurslar gezildi

Sorgun Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursları ziyaret etti. Kurs hocalarından bilgi alan Musa Öcal, kursiyerlerle sohbet ederek, kurslarla ilgili görüşlerini aldı.
19 Kasım 2021 Cuma 00:41
Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü, kursları ziyaret etti.
Sorgun Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursları ziyaret etti. Kurs hocalarından bilgi alan Musa Öcal, kursiyerlerle sohbet ederek, kurslarla ilgili görüşlerini aldı.