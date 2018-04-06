Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114948
ALTIN
172.821
DOLAR
4.0424
STERLİN
5.6747
EURO
4.9465

Kurslar ele alındı

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ortaokul ve liselerde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları değerlendirildi.

Kurslar ele alındı

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ortaokul ve liselerde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları değerlendirildi.

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
1 Okunma
Kurslar ele alındı

Şube Müdürü Fatih Günkan ile kurslarda görev alan tüm branş öğretmenlerin katlımı ile ile yapılan toplantıda, kurs müdürleri ve branş öğretmenleri kazanımlar, devam-devamsızlık sınav analizleri, deneme sonuçları hakkında sunum yaptı. Öğretmenler tarafından genel olarak LYS ve Ortak Sınavlarda sistem değişikliğinden dolayı öğrencilerin biraz daha gayret etmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Çandır İlçe Milli eğitim Müdürü Bayram Kapal, yaklaşan sınav tarihi nedeniyle Lys ve merkezi sınava hazırlık konusunda çalışmaların özverili bir şekilde artırılması, devamsız öğrencilerin devamı için tedbirlerin alınması, soru analizlerin yapılıp, gerektiğinde konuların tekrar edilmesi, denemelerde başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, öğrencilere yönelik toplu sosyal etkinliklerin gerekliliğini vurguladı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yaşlılarla el ele projesi
Yaşlılarla el ele projesi
YATIRIMCI BEKLiYORUZ
YATIRIMCI BEKLiYORUZ
Mezbaha tamam
Mezbaha tamam
Başkandan öğrencilere moral
Başkandan öğrencilere moral
Doğankent’te toplu sözleşme
Doğankent’te toplu sözleşme
TURiZM YATIRIMLARINA DEVAM
TURiZM YATIRIMLARINA DEVAM

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim