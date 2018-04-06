Kurslar ele alındı

Şube Müdürü Fatih Günkan ile kurslarda görev alan tüm branş öğretmenlerin katlımı ile ile yapılan toplantıda, kurs müdürleri ve branş öğretmenleri kazanımlar, devam-devamsızlık sınav analizleri, deneme sonuçları hakkında sunum yaptı. Öğretmenler tarafından genel olarak LYS ve Ortak Sınavlarda sistem değişikliğinden dolayı öğrencilerin biraz daha gayret etmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Çandır İlçe Milli eğitim Müdürü Bayram Kapal, yaklaşan sınav tarihi nedeniyle Lys ve merkezi sınava hazırlık konusunda çalışmaların özverili bir şekilde artırılması, devamsız öğrencilerin devamı için tedbirlerin alınması, soru analizlerin yapılıp, gerektiğinde konuların tekrar edilmesi, denemelerde başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, öğrencilere yönelik toplu sosyal etkinliklerin gerekliliğini vurguladı.