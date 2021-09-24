Kurslar başlıyor

Kaymakam Ali Açıkgöz başkanlığındaki toplantıya, Saraykent Müftüsü Yasin Baykal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan katıldı. Toplantıda, okul öncesi eğitime yönelik 4-6 Yaş Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Kurslarının koordinasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Açıkgöz, 4-6 Yaş Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Kurslarında başarıya ulaşmak için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğün işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Açıkgöz, ‘’4-6 Yaş arası yavrularımızın, milli ve manevi değerler yönünden donanımlı olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda iki kurumumuz arasındaki işbirliği ve koordinasyonu artırmak için önemli bir toplantı gerçekleştirdik’’ dedi. Açıkgöz, İlçedeki veliler ile yüz yüze görüşmeler yapılarak, okul öncesi dönemdeki çocukların, 4-6 Yaş Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Kurslarına katılımının sağlanacağını aktardı. Açıkgöz, ‘’Eğitimlerine okul öncesinde 4-6 yaş gibi önemli bir yaş aralığında başlayacağımız yavrularımız, geleceğimizin teminatı olacaklar. Bu çocuklar, alacakları eğitim sayesinde sadece bu asil millete değil yeryüzündeki tüm mazlum milletlere ümit olacaklardır. Tüm velilerimizi, bu projemizde bize destek olmaya davet ediyorum. Evlatlarınız, bizim için ve bu ülke için çok kıymetli’’ diye konuştu.