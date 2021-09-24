Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1401.46
ALTIN
491.24
DOLAR
8.7607
STERLİN
12.0527
EURO
10.3154

Kurslar başlıyor

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Kurslarıyla ilgili toplantı yapıldı.

24 Eylül 2021 Cuma 00:46
Kurslar başlıyor

Kaymakam Ali Açıkgöz başkanlığındaki toplantıya, Saraykent Müftüsü Yasin Baykal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan katıldı. Toplantıda, okul öncesi eğitime yönelik 4-6 Yaş Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Kurslarının koordinasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Açıkgöz, 4-6 Yaş Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Kurslarında başarıya ulaşmak için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğün işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Açıkgöz, ‘’4-6 Yaş arası yavrularımızın, milli ve manevi değerler yönünden donanımlı olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda iki kurumumuz arasındaki işbirliği ve koordinasyonu artırmak için önemli bir toplantı gerçekleştirdik’’ dedi. Açıkgöz, İlçedeki veliler ile yüz yüze görüşmeler yapılarak, okul öncesi dönemdeki çocukların, 4-6 Yaş Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Kurslarına katılımının sağlanacağını aktardı. Açıkgöz, ‘’Eğitimlerine okul öncesinde 4-6 yaş gibi önemli bir yaş aralığında başlayacağımız yavrularımız, geleceğimizin teminatı olacaklar. Bu çocuklar, alacakları eğitim sayesinde sadece bu asil millete değil yeryüzündeki tüm mazlum milletlere ümit olacaklardır. Tüm velilerimizi, bu projemizde bize destek olmaya davet ediyorum. Evlatlarınız, bizim için ve bu ülke için çok kıymetli’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kurslar BaşlıyorYozgatIlerigazetesiCumaHaberSaraykentKuranıKerimKursEğitimAliAçıkgözYasinBaykal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köyde tiyatro etkinliği
Köyde tiyatro etkinliği
Lise öğrencilerine aşı
Lise öğrencilerine aşı
Başkanların buluşması
Başkanların buluşması
Sağlıklı Öğretmen Sağlıklı Nesil
Sağlıklı Öğretmen Sağlıklı Nesil
Minikler ebru yaptı
Minikler ebru yaptı
Pezik Turşusu hazır
Pezik Turşusu hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim