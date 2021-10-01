Kursiyerlerden ziyaret

Kaymakam Günlü, bundan sonra kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin kooperatif vasıtasıyla sergileneceğini ve pazarlamasının yapılarak aile gelirine destek sağlanacağını belirtti.
01 Ekim 2021 Cuma 00:12
Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde geleneksel kilim ve dokuma kursuna katılarak kursu tamamlayan kursiyerler Kaymakam Muhammed Fatih Günlü'yü makamında ziyaret etti.
Kaymakam Günlü, bundan sonra kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin kooperatif vasıtasıyla sergileneceğini ve pazarlamasının yapılarak aile gelirine destek sağlanacağını belirtti.