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Kursiyerlerden ziyaret

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde geleneksel kilim ve dokuma kursuna katılarak kursu tamamlayan kursiyerler Kaymakam Muhammed Fatih Günlü'yü makamında ziyaret etti.

01 Ekim 2021 Cuma 00:12
Kursiyerlerden ziyaret

Kaymakam Günlü, bundan sonra kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin kooperatif vasıtasıyla sergileneceğini ve pazarlamasının yapılarak aile gelirine destek sağlanacağını belirtti.

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