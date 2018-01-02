Kursa büyük ilgi

Sarayken Halk Eğitim Müdürü Yasin Gürsoy, Yozgat İŞ-KUR Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak ilçelerinde Bünyan Halı Dokuma Kursu açtıklarını söyledi. Müracaat tarihini açıklamalarının ardından ilçedeki bayanların kursa yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Gürsoy, ‘’Bünyan Halı Dokuma Kursumuzu İŞ-KUR ile ortaklaşa yaptığımız için kursiyerlerimize belli bir ücret ödeniyor. Şuanda 25 bayanımız bu kursumuza devam ediyorlar. Bünyan Halı Dokuma kursu sayesinde bayanlarımız buradan aldıkları ücret ile hem ev ekonomilerine katkı sağlarlarken, hem de el becerilerini geliştiriyorlar ve bir meslek öğreniyorlar’’ dedi.

Halk eğitim merkezi olarak açtıkları kurslar ile özellikle ev hanımlarının el becerilerini geliştirip ev ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçladıklarının altını çizen Gürsoy, ‘’Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde ev hanımlarımıza yönelik bir çok kurs açıyoruz. Burada bir sanat öğreniyorlar ve öğrendikleri bu sanat ile de ev ekonomilerine katkı sağlayabilecek duruma geliyorlar. Burada öğrettiğimiz el sanatlarını hanımlarımız geliştirerek kendileri satış yapıp ev ekonomilerine de katkı sağlayabiliyorlar’’ diye konuştu.