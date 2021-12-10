Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kurs binasında inşaat

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde 4-6 Yaş Kur’an Kursu binası inşaatı devam ediyor.

10 Aralık 2021 Cuma 00:24
Kurs binasında inşaat

Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykent'in Küçük Hafızlarının yetişeceği Kur’an Kursu binası inşaatında incelemelerde bulundu. Açıkgöz, Ömer Meriç isimli hayırseverin yaklaşık 1.5 Milyon lira harcayarak inşa ettirmeye çalıştığı Kur'an Kursu binası inşaatının hızla ilerlediğini söyledi. Kaymakam Açıkgöz, hayırsever Ömer Meriç ile birlikte inşaat alanını gezerek, yaşlılara yönelik açılacak aşevi alanında da incelemelerde bulundu. Böylesine önemli hayırların herkese nasip olmayacağını ifade eden Kaymakam Açıkgöz, ‘’Ömer amcamız yakınları ve ailesiyle birlikte eşine az rastlanır büyüklükte bir cömertlik örneği gösteriyorlar. Burada hafızlık kursu açacağız. Artan talep karşısında sınıflarımız yetersiz kaldığından 4-6 yaş Kur'an Kurslarımıza yeni sınıflar ekleyeceğiz. Kadınlarımız için kurslar açacağız. Ve inşallah yemek yapamayan yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımıza buradan her gün sıcak yemek gidecek. Bu binanın yapımında büyük emek harcayan başta Ömer Meriç amcamız olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. İlçe Müftümüz Yasin Baykal hocamıza da bu süreçte gösterdiği üstün gayret için teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kurs Binasında InşaatYozgatIlerigazetesiAralıkCumaHaberSaraykentKaymakamAliAçıkgözHayırseverÖmerMeriç4-6yaşKurankursuInşaatDevam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli Malı Haftası
Yerli Malı Haftası
Makamda ağırladı
Makamda ağırladı
KAYMAKAMDAN iNCELEME
KAYMAKAMDAN iNCELEME
Kuraklıkla mücadele sürüyor
Kuraklıkla mücadele sürüyor
Sayaçlı önlem
Sayaçlı önlem
Öğrencilerden ziyaret
Öğrencilerden ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim