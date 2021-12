Kurs binasında inşaat

Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykent'in Küçük Hafızlarının yetişeceği Kur’an Kursu binası inşaatında incelemelerde bulundu. Açıkgöz, Ömer Meriç isimli hayırseverin yaklaşık 1.5 Milyon lira harcayarak inşa ettirmeye çalıştığı Kur'an Kursu binası inşaatının hızla ilerlediğini söyledi. Kaymakam Açıkgöz, hayırsever Ömer Meriç ile birlikte inşaat alanını gezerek, yaşlılara yönelik açılacak aşevi alanında da incelemelerde bulundu. Böylesine önemli hayırların herkese nasip olmayacağını ifade eden Kaymakam Açıkgöz, ‘’Ömer amcamız yakınları ve ailesiyle birlikte eşine az rastlanır büyüklükte bir cömertlik örneği gösteriyorlar. Burada hafızlık kursu açacağız. Artan talep karşısında sınıflarımız yetersiz kaldığından 4-6 yaş Kur'an Kurslarımıza yeni sınıflar ekleyeceğiz. Kadınlarımız için kurslar açacağız. Ve inşallah yemek yapamayan yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımıza buradan her gün sıcak yemek gidecek. Bu binanın yapımında büyük emek harcayan başta Ömer Meriç amcamız olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. İlçe Müftümüz Yasin Baykal hocamıza da bu süreçte gösterdiği üstün gayret için teşekkür ediyorum’’ dedi.