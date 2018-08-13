KURS BAŞLADI

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Ocak-Ağustos 2018 tarihleri arasında SORGED bünyesinde eğitimlere katılan genç sayısının 604’ü bulduğunu söyledi. Son olarak açılan Proje Hazırlama Kursu’na 15 gencin başvuruda bulunduğunu kaydeden Uğuz, ‘’Proje Yazma Okulu, gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma, yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmak, proje yazmak ve proje uzmanlığı kazanmak amacıyla düzenlenmektedir’’ dedi.

Uğuz, Proje Yazma Okulu’ndaki eğitimlerin 30 gün süreli olduğunun altını çizerek, ilk 7 gün uygulamalı proje yazma eğitimi verileceğini, sonraki 23 gün ise projelerin takibi ve izlemesinin yapılıp, hazırlanan projeler ilgili kurumlara sunulacağını anlattı. Uğuz, ‘’Proje Yazma Okulu 15 kişilik kontenjanla sınırlıdır. Eğitim 5 kişilik gruplar halinde yapılmaktadır. 18-29 yaş aralığındaki gençlere açık ve ücretsiz yapılmaktadır. Okulunu başarıyla tamamlayan gençlere Katılım Belgesi verilecektir’’ diye konuştu.

