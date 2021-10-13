Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1416.82
ALTIN
511.61
DOLAR
9.0394
STERLİN
12.3005
EURO
10.4398

Kurban kesip, yola çıktılar

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte taşımalı eğitimde görev alan minibüsçüler, kurban kesip daha sonra da yola çıktı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:49
Kurban kesip, yola çıktılar

Sarıkaya 1 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi’nin önünde yapılan kurban kesimi törenine İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir dua etti. Kooperatif Başkanı Arif Yılmaz, kurban kesiminin ardından yaptığı konuşmada, 18 yıldır her eğitim öğretim yılının başlangıcında kurban kestiklerini ifade ederek, bu geleneği bu yıl da devam ettirdiklerini dile getirdi. Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının ilçeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Bu yıl orta öğretim ve lise okullarında 1161’e yakın öğrenciyi 75 araçla taşıyacaklarını hatırlatan Yılmaz, kendilerine her konuda yol gösteren Kaymakam Samet Serin, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan’a da teşekkür etti. Kaymakam Samet Serin de, servis şoförlerine öğrencileri taşırken daha da dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. •Rabia Şahin•

Anahtar Kelimeler:
Kurban KesipYola çıktılarYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberSarıkayaTaşımalıEğitimKurbanMinibüsçü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altyapı çalışmalarına devam
Altyapı çalışmalarına devam
İşadamına teşekkür
İşadamına teşekkür
Kur’an kursuna ziyaret
Kur’an kursuna ziyaret
Anlamlı ziyaret
Anlamlı ziyaret
Kampanya devam ediyor
Kampanya devam ediyor
Bilgilendirme yaptılar
Bilgilendirme yaptılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim