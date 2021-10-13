Kurban kesip, yola çıktılar

Sarıkaya 1 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi’nin önünde yapılan kurban kesimi törenine İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir dua etti. Kooperatif Başkanı Arif Yılmaz, kurban kesiminin ardından yaptığı konuşmada, 18 yıldır her eğitim öğretim yılının başlangıcında kurban kestiklerini ifade ederek, bu geleneği bu yıl da devam ettirdiklerini dile getirdi. Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının ilçeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Bu yıl orta öğretim ve lise okullarında 1161’e yakın öğrenciyi 75 araçla taşıyacaklarını hatırlatan Yılmaz, kendilerine her konuda yol gösteren Kaymakam Samet Serin, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan’a da teşekkür etti. Kaymakam Samet Serin de, servis şoförlerine öğrencileri taşırken daha da dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. •Rabia Şahin•