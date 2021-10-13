Kur’an kursuna ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı ‘4-6 Yaş Değerler Eğitimi ve Kuran Kursu’ projesi kapsamında Ozan Belde’sinde açılan Kuran kursunu ziyaret eden Kaymakam Ali Açıkgöz bu yaştaki çocukların zihinlerinin daha temiz olduğunu bu yüzden bu yaş aralığındaki çocukların eğitimine daha çok önem verdiklerini söyledi. Çocukların sabahları okul öncesi eğitim aldıklarını, ardından ise 4-6 yaş Kur'an Kursunun başladığını belirterek bu kursa katılan bir çocuğun hem anaokulu hem de Kur'an-ı Kerim eğitimini birlikte almış olduğunu ifade eden Kaymakam ‘’Saraykent'te son iki haftalık süreçte, 72 evladımız bu kurslara kayıt oldu. Bizim gayemiz, değerlerine sahip çıkan ve manevi yönden kuvvetli bir nesil yetiştirmektir. Emekleri için İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ve İlçe Müftümüzü tebrik ediyorum. Ailelerimize ise bu projemize destek verdikleri ve yavrularını bizlere emanet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.