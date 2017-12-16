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Kur’an Kursu eğitimi devam ediyor

SARAYKENT ilçesinde belediyenin katkıları ile tamamlanan Kur’an Kursu binasında eğitimlere devam ediliyor.

Kur’an Kursu eğitimi devam ediyor

SARAYKENT ilçesinde belediyenin katkıları ile tamamlanan Kur’an Kursu binasında eğitimlere devam ediliyor.

16 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Kur’an Kursu eğitimi devam ediyor

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Yeni Mahalle Çelik Pınar Caddesi’nde belediyenin katkılarıyla inşa edilen Kur’an Kursu binasını gezdi. Kadınlara yönelik Kur’an Kursu’na mahalle sakinlerinin devam ettiğini belirten Başkan Öçal, yapımı tamamlanan kurs binasının hizmete açılabilmesi için belediye olarak gerekli desteği verdiklerini söyledi. Başkan Öçal, ‘Kadınlarımız burada dinini, kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğreniyorlar’ dedi.

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