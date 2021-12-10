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Kuraklıkla mücadele sürüyor

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Belediye tarafından yeni içme suyu kaynakları aranmaya devam ediliyor.

10 Aralık 2021 Cuma 00:33
Kuraklıkla mücadele sürüyor

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci,  yaşanan kuraklık nedeniyle çeşmelerin kuruduğunu, göletlerde sular çekildiğini, köylerin, kasabaların, şehirlerin susuz kaldığını belirterek yeni su kaynakları aramaya devam ettiklerini ve mevcut kayıp kaçakların önüne geçmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Ekinci, ‘’İlçemize su sağlayan kaynaklar belirgin şekilde azaldı. Tüm çabalarımıza rağmen geçtiğimiz yaz su sıkıntısını hissettik. Lakin kuraklık var deyip köşemize çekilmedik. Yeni su kaynakları bulmak ve mevcut kayıp kaçakların önüne geçmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik, gecemizi gündüzümüzü bu işe ayırdık’’ diye konuştu. İlçenin muhtelif yerlerinde sondaj çalışmaları yaparak, buldukları ve kullanılabilir durumda olan suları şebeke suyuna bağladıklarını ifade eden Ekinci, yeni su kaynakları aramaya devam ettiklerini vurguladı. Ekinci, ‘’Unutmayalım, en güçlü tedbir tasarruf ve bilinçli tüketimdir. Lütfen, her damla su israfında çocuklarımıza susuz bir dünya bıraktığımızı bilelim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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