KURAKLIK UYARISI

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, yaşanılan iklim değişikliğinin yarattığı kuraklıktan en fazla tarım sektörünün etkilendiğine dikkat çekerek, suyun her alanda tasarruflu kullanılmasına gerektiğini bildirdi. Tarım sektöründe kullanılan baraj ve gölet suların tasarrufuna yönelik gelişen teknolojinin devreye sokulmaya devam ettiğini aktaran Güngör, ‘’Ülkemizde yaşanan kuraklık ile birlikte maalesef ilimiz ve ilçemiz tarımı da ciddi şekilde olumsuz yönde etkilenmiştir. Azımsanmayacak ölçüde su tutma kapasitesi olan Yahyasaray Sulama barajı açık su kanalları ile birlikte deforme olmuş, bunun yanında sulama sezonunun yarısına gelmeden kuraklığın etkisiyle de suyunu tüketerek, hizmet dışı kalmıştır. Bu durum bölgemiz çiftçisini mağdur ederek ciddi zarara da uğratmış ve üretim kapasitesini yüzde 20'lerin altına düşürülmüştür’’ dedi. Açık olan sutaşıma kanallarının kapalı sisteme geçtiğinde hem yaz aylarındaki sıcaklıktan su kaybı yaşanmayacağını hem de yakıt ücretinin çiftçinin cebine kalacağını bildiren Güngör, sulama verimliliğinin de böylece en az 5 katına çıkacağına vurgu yaptı. Güngör, ‘’400 bin dönüm kuru tarım arazisi kapalı sistem sulu tarıma çevrilerek, ilçemiz ekonomisine de çok ciddi katkı sağlayacaktır. Köyden büyük şehirlere verdiğimiz göç bu sayede önlenecek, hatta tersine şehirden köye göç başlayacaktır’’ şeklinde konuştu.

YAHYASARAY BARAJI

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, Yahyasaray Barajı kapalı sistem sulama projesinin 2019 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yatırım programına sunulmasına karşın, projenin yatırım programına alınmadığını söyledi. Projenin hazır olduğunu, 2022 yılı yatırım programına alınması için de bir engelin bulunmadığının altını çizen Güngör, ‘’İlçemizdeki Hasbek Göleti Kapalı Devre Sulama Sistemi projenin de ÇED raporları tamamlandı, yatırıma hazır hale getirilerek, ödenek çıkmıştır. Hasbek Göletinin su tutma kapasitesi de bulunduğu konumdan dolayı oldukça yüksek olup, projenin hayata geçmesi halinde bir yıl içinde gerekli suyun gölette oluşacağı da bilinmektedir’’ ifadelerini kullandı. Güngör, Yahyasaray Barajı ve Hasbek Göleti ile ilgili projeleri yakından takip ettiklerini hatırlatarak, projelerin hayata geçirilebilmesi için siyasileri, ilgili kurumları bilgilendirdiklerini, gerekli destekleri aldıklarını sözlerine ekledi. •HABER MERKEZİ•