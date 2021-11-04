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Kuraklık desteği

Sorgun İlçe Tarım Orman Müdürü Yusuf Canbolat, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sorgun’a 40 milyon lira kuraklık desteği ödemesi yapılacağını açıkladı.

04 Kasım 2021 Perşembe 00:16
Kuraklık desteği

Canbolat, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak desteğin yalnızca Sorgun için toplam 39 milyon 800 bin lira olduğunu vurguladı. Desteğin diğer desteklerden hariç yapılacağını aktaran Canbolat, "Geçen yıl yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilenen Sorgunlu çiftçilere 39 milyon 800 bin lira kuraklık desteği ödemesi yapılacak. Listelerin yayınlaması üzerine Yozgat’ta en çok desteği yüzde 60 hasar tespitiyle ilçemiz aldı. Çiftçilere bu desteğin yanı sıra mazot, gübre ve fark ödemesi destekleri de yapılacak olup bu meblağa dahil değildir. Kuraklık desteği kuru tarım arazilerinde nohut, mercimek, arpa ve buğday ekili arazileri kapsamaktadır” dedi. (aa)

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