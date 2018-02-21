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Kuraklığa çözüm arayışı

ÇEKEREK Belediyesi, son zamanlarda yaşanılan kuraklıktan ilçenin en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kuraklığa çözüm arayışı

ÇEKEREK Belediyesi, son zamanlarda yaşanılan kuraklıktan ilçenin en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışma başlattı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Kuraklığa çözüm arayışı

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, geçmiş dönemlerde görev yapan belediye başkanlarının da su konusunda çalışma yaptığını hatırlattı.
Bozkurt, 2014 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle mevcut su kaynağının tamamen kuruduğunu, bunlardan ders çıkartarak, şimdiden önlemler almak üzere çalışma başlattıklarını kaydetti.
Bozkurt, İller Bankası’ndan alınan kredi ile ilçeye 4,5 kilometre mesafeden su getirip, şebekeye bağladıklarını anlattı.
Bozkurt, ‘Kuraklık tehlikesinin yaşandığı son zamanlarda İlçemizin de bu durumdan en az şekilde etkilenmesi amacıyla bir an bile çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Farklı yerlerden su getirme çalışmalarımız ise hızlı bir şekilde gece gündüz demeden devam etmektedir’ dedi.

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