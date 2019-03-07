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Kumluca Gölet’inde durmak yok

ŞEFAATLİ ilçesinde tarım alanlarını sulayacak olan Kumluca Göleti inşaatı devam ediyor.

Kumluca Gölet’inde durmak yok

ŞEFAATLİ ilçesinde tarım alanlarını sulayacak olan Kumluca Göleti inşaatı devam ediyor.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Kumluca Gölet’inde durmak yok

2016 yılının Eylül ayı içerisinde ihalesi yapılıp, yüklenici firma tarafından 3 milyon 482 bin lira ihale bedeli ile alınan gölet inşaatına Ekim ayının sonlarına doğru yer teslimi yapılarak, başlandı. Temelden yüksekliği 31 metre ve 1,35 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak Şefaatli Kumkuyu Gölet’inin tamamlanması ile 2 bin 970 dekar zirai arazi sulanacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. 

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