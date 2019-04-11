Kültürümüzü yaşatıyorlar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek, yapılan çalışmaları incelemek amacıyla yapılan okul ziyaretleri kapsamında Sarıköy Hasan Çakan İlkokulu ev Ortaokulu´nu da ziyaret etti. Akkan, okul idarecisi ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akkan, eğitim öğretim faaliyetlerindeki başarılarının yanında sosyal ve kültürel etkinliklerde de kendini gösteren okulun, iyi bir eğitim kadrosunun olduğunu, her alanda kendilerinin destekçileri olacağını ifade etti.