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Kültürümüzü yaşatıyorlar

ÇEKEREK ilçesinin Sarıköy Hasan Çakan ilk/ortaokulunda kültürümüz ve geleneklerimiz yaşatılıyor.

Kültürümüzü yaşatıyorlar

ÇEKEREK ilçesinin Sarıköy Hasan Çakan ilk/ortaokulunda kültürümüz ve geleneklerimiz yaşatılıyor.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Kültürümüzü yaşatıyorlar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek, yapılan çalışmaları incelemek amacıyla yapılan okul ziyaretleri kapsamında Sarıköy Hasan Çakan İlkokulu ev Ortaokulu´nu da ziyaret etti. Akkan, okul idarecisi ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akkan, eğitim öğretim faaliyetlerindeki başarılarının yanında sosyal ve kültürel etkinliklerde de kendini gösteren okulun, iyi bir eğitim kadrosunun olduğunu, her alanda kendilerinin destekçileri olacağını ifade etti. 

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Kültürümüzü Yaşatıyorlar
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