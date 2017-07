Küçükçalağıllılar istanbul’da buluştu

Başta Sınkar Tekstil olmak üzere kurduğu işletmelerinde onlarca kişiye iş ve ekmek kapısı olup, sağladığı istihdamlarla garibin, gurabanın her zaman yanında bulunan işadamı hemşerimiz Osman Gargi’nin başkanlığını yaptığı İstanbul Sarıkaya Küçükçalağıl Köyü Derneğiyle dillere destan bir piknik şöleninde tüm Yozgatlıları biraya getirdi.

Yönetim Kurulundaki Eyup Ayaer, Satılmış Bulut, Muammer Özbaşı, Mustafa Pampal, Yaşar Çalışır, Selami Gargi ve eski başkan Habip Ertürk gibi birbirinden çalışkan, fedakar ve güzel insanlarla dünyanın dört bir tarafına dağılmış Küçükçalağılılları bir araya getirmeyi hedefleyen dernekleriyle, cömert ikramları ve eşsiz güler yüzleri eşliğinde, seçkin misafirlerinin ve tüm katılımcıların gönüllerini fethettiler.

Bağcılar Belediyesince ses sisteminden, protokol çadırına, sahnesinden sosyal ihtiyaçlarına, ulaşım araçlarından, temizlik ekiplerine, çevre düzeninden tüm piknik argümanlarına kadar her şeyin düşünülüp, her imkanın sağlandığı, İstanbul’un akciğerleri statüsündeki Kemerburgaz Kirazlibent’te tahsis edilen piknik alanında toplanan Yozgatlılar; yöremize özgü halaylar, yemekler, eğlencelik oyunlar, şiveli konuşmalar ve geleneksel giysiler eşliğinde çok neşeli bir gün geçirdiler.

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Yozgat İl Dernekleri Başkanı Mustafa Fakı, Federasyon Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Şahin Köse, Yerköy-Şefaatli Dernek Başkanı Şeref Duman, Güngören Yozgatlılar Dernek Başkanı Hakan Türkmen, Ankara Dernek Başkanı İbrahim Ersoy ve Yönetim Kurulu, Çandır Köyü Dernek Başkanı Murat Durna, Kabalı Dernek Başkanı Fazlı Avcı, Körpınar Dernek Başkanı Ahmet Taşdemir gibi seçkin değerler ile yanık türküleriyle herkesi hüzne boğan Orhan Şimşek ile düğün ve konserlerin en aranılan sanatçıları Hüseyin Tansel ve Erkan Durmaz Küçükçalağıllıların onur konukları oldular.

Programın sunuculuğunu yapan Gazetemiz Köşe Yazarı Rıfat Çakır, programa ilişkin notlarını İleri Gazetesi ile paylaştı.

İstanbul’da Yozgatlıları bir araya getiren programla ilgili notlar şu şekilde:

“Bir teşekkürüm de Efsane Başkan Habip Ertürk’e. Yüreği tertemiz, gönlü derya olan Habip BAŞKAN, bizi bir akraba sıcaklığı ile karşıladı. Küçükçalağıllıların hepsi misafirperver, hepsi cömert ikramlarla bizi sofralarına davet ettiler. Ahmet Koca, Adem Karaman, Arife Yıldız, Atilla Çalışkan, Basri Akarslan, Bekir Eker, Ceyhan Ertürk, Efendi Bulut, Eyup Eker, Fahri Özbaşı, Fatih Gargi, Habip Gargi, Osman Eker, Ömer Eser, Ramazan Pampal, Şahin Ünlü, Serdar Koç, Tahir Çalışkan, Yusuf Pampal, Hacı M. Ertürk, Murat Akkuş, İsmail Eker, İshak Eker, Bekir Eker, Kamil Gargi, Kadim Gargi, Yusuf Akarslan, Hayati Ertürk, Muhterem Şahin, Muzaffer Eker, Zeliha Koca, Şengül Pampal, Ayşe Çalışır, Fatma Özbaşı, Zübeyde Hanım, Serpil Ertürk, Yasemin Çalışır, Sevgi Çalışkan, Tolgay Koç, Şuayip Atar, Nazım Ertürk, Uğur Özbaşı, Levent Özbaşı, Adil Bulut, Osman Pampal, Şükrü Bulut, Fatih Özbaşı, Mehmet Gargi gibi birbirinden gönlü güzel değerli Küçükçalağıllılar bizi kahvaltı ve mangal sofralarına ısrarla davet ettiler.

Burda beni en çok duygulandıran konu ise 28 yıl sonra en sevdiğim asker arkadaşım Eyüp Yeşilpınar Spor Kulübü Başkanlığını da yapan Giresunlu İşadamı Mustafa Demir’in sosyal paylaşım sitelerinden bu şenliğe katılacağımı öğrenp, devasa şehrin zahmetli trafiğine aldırmadan hafta sonundaki tüm programlarını iptal edip, beni görmeye gelmesiydi. Yaşadığım sevgi, mihnet ve özlem duygularını tarif edecek cümle maalesef bulamıyorum.

Dünyanın en ünlü metropollerinden biri olup, onlarca ülkeden daha büyük nüfusuyla bir çok kültürü bünyesinde barındıran İstanbul; içinde yaşayan değişik şehirler ve ülkelerin her gün farklı farklı kültür yarışlarına sahne olurken, nitelikli ekiplerimizle Yozgat adına yapılan tanıtım ataklarımız ise hepimize gurur yaşatıyor. Büyükşehir, ilçe belediyeleri, valilik ve tüm bürokrasi katmanlarında temsile yetkin ekipler oluşturan federasyonumuz, platformumuz, derneklerimiz ve kurullarıyla saygı ve itibar gören hemşerilerimiz, az nüfusumuza rağmen kurum ve kuruluşlardan büyük hizmetler koparmayı başarıyorlar. Başta siyaset, bürokrasi, eğitim, istihdam ve detay imkanları nitelikli ekip ve isabetli birikimlerle değerlendirip Yozgatlılara sunan İstanbul dernekleri, objektif kriterlere dayanan zengin projelerini sürekli icraata dönüştürebiliyorlar.

Aslında ben İstanbul’da şunu gördüm. Giyimi, kuşamı, hitabı, üslubu, halis niyeti ve memleket sevdalarıyla samimiyet ve sadakat yansıtan derneklerimiz, iltifat ve kutlamayı yağcılıkla karıştırmayacak kadar görgülü ve her seferinde farklı ve isabetli konuşacak kadar hatip, bilge ve donanımlılar. Bütünü Yozgat aşkıyla ferdi menfaat takiplerinden uzak, diplomasi dilini iyi kullanan, arzu hallerini anlatma yetisine sahip, yüze iltifat, gıyabına çekiştirme yapan güvenilmez kişiliklerin uzaklaştırıldığı, dedikodu değil icraat kurumları oldukları bilinciyle az nüfusumuza rağmen devasa imkanlar koparıp hemşehrilerine sunabilen güzel bir federasyonumuz ve bu amaçlar doğrultusunda koşuşturan güzide derneklerimiz var.

İstanbul federasyonu ve derneklerimiz siyaset, ticaret, bürokrasi vs. her alandaki makamların verimlilik ve kısırlığı ölçülerine göre değer yansıtırken, makamlara şirin gözükebilmek uğruna yapılan karşılıksız gülücüklere asla prim vermiyor. Kurumsal kaliteleriyle referansları her yerde büyük saygınlıkla değerlendiriliyor. Adaylık yarışlarında bile hizmet sunulan hemşehri sayısı ve çözüm üretilen konu detayına göre delegelerin oylarına müracaat ediyorlar. Hayvancılık, tarım, sanayileşme, eğitim ve istihdama yönelik projeleriyle sürekli hükümet üyelerine talep ulaştırıyor, bitirdikleri işleri teminat gösterip, hayali vaadlerle hemşehrilerini oyalamıyorlar.

Küçükçalağıl Köyü Derneğimizde sadece köylerini değil, tüm Yozgat’ı düşünerek hareket eden nitelikli bir dernek. Kibar üslubu, bilgisi, görgüsü, nezaketi ve beyefendiliği ile herkes tarafından sevilen hemşehrimiz Osman GARGİ, dejenere olmuş İstanbul piyasasında dürüstlüğü ve tertemiz yüreğiyle ticarette de güvenin sembolleşmiş abidevi bir şahsiyeti olarak biliniyor. GARGİ, siyasette, bürokraside, insanlar arası iletişim ve yardımlaşma alanlarında sağladığı güven ve itibarıyla tanıyan herkesin takdir ettiği çok kaliteli örnek bir değerimiz. Ferdi imkanları, sosyal çevresi ve özverili fedakarlıkları ile köyüne, köylüsüne güzellikler yaşatırken, Yozgat adına ve hemşehri kimliğimize de her yerde saygınlık kazandırıyor.

Osman GARGİ, köyü-köylüsü ve hemşehrileri için güzel niyetler besleyen has karakterli bir Yozgatlı. Şenlik konuşmasında başta efsane başkan Habip ERTÜRK olmak üzere, emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerini iletti. Yaptığı konuşmada sadece kendi köyü için değil, konu Yozgat olunca her ortamda cömert katkılar sunan Pampal Kasanın sahipleri Mustafa PAMPAL ve Osman PAMPAL’a, Selmani GARGİ ve Fatih GARGİ’ye, Taşhan Bilgisayarın sahibi Eyup AYER’e, sahibi olduğu Sınkar Tekstil çalışanlarına, Sadık ÖZARSLAN, Muzaffer-Kadir ÖZGÜN, Hüseyin MEMİŞ, İbrahim ÖZDEMİR, Hüseyin ÇELİK, Orhan TUNAL, Özlü Erkek Kuaförü Murat Beye, Ruhi AKSOY, Temel TALAK, Murat KURTER, Ertan USTA, Callıpso Group’a ve Ramazan-Oruç BAŞ’a cömert katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

İstanbul’daki federasyon platform, vakıf ve derneklerimizle ilgili proje ve icraatları zaman zaman aktarmaya devam edeceğim. Özellikle büyük fedakarlık ve eşsiz bir özveriyle yapılan Bozok Öğrenci yurduyla ilgili ayrı bir yazı yazacağım.

Şenliklerin kralını yapan İstanbul Sarıkaya Küçükçalağıl Köyü Derneği yönetim kurulunu gönülden kutluyorum. Başarı ve fedakarlıklarından katıldığım tüm ortamlardaki her sunumumda mutlaka adlarıyla övünerek emeklerini anlatacağım. Bu derneğin yöneticileri samimiyet ve sadakatleriyle memleket sevdalarını ispatlayıp, Yozgat basının başına taç oldular. Sağolsunlar, varolsunlar.”