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Koyunlar yıkanıyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Koyun Yıkama Makinelerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında alımı yapılan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makinesi, köylerde kullanılıyor.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:21
Koyunlar yıkanıyor

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, KOP TEYAP Kapsamında Sarıkaya İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte alımı yapılan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makinesinin çiftçilerin hizmetinde olduğunu söyledi. Güngör, makineyi kullanmak isteyen çiftçilerin odaya başvuruda bulunup, randevu almalarını istedi. Güngör, KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklenen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte hazırladıkları ‘KOP ile Sarıkaya'da koyun yıkama makineleri yaygınlaşıyor’ projesi ile alınan makinalar ile ilçedeki koyunların hem yıkandığını hem de ilaçlama yapıldığını aktardı. Güngör, ‘’Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun yıkama makinası, köy köy gezerek koyun yetiştiricilerine hizmet vermektedir’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•

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