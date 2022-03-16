Köylere ziyaret

Ziyarette köylülerle sohbet eden Coşar, bölgeyle ilgili istişare edip fikir alışverişinde bulundu.

Her sorunun üstesinden ortak akıl ile geleceklerini ifade eden Coşar, “Sizin güler yüzünüz bizim için en güzel ikramdır. Bizim sohbetimizin konusu belli, hizmet. Zaten düzenli olarak köylerimizi ziyaret ediyoruz ve sizlerin taleplerini dinliyoruz. Köylerimizin daha da güzelleşmesi ve hizmetlerden faydalanması için belediyemiz gelinden gelen hizmeti yapıyor. Köylerimizi önemsiyoruz. Köylülerimizin fikirleri bizler için oldukça önemlidir. O yüzden köylülerimizle bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunuyoruz. Köylerimiz için ne yapabiliriz ne yapmalıyız konusunda” dedi. Yapılan ziyaretlerden oldukça memnun kaldıklarını dile getiren köy halkı, ilgi ve alaka gösterilmesinden dolayı başkana teşekkür ettiler.