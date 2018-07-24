Köyler şenlendi

On yıl öncesine kadar kadın erkek toplam 10 kişinin yaşadığı, bugün ise 10 hanenin bacasının tüttüğü köyde, göçü durdurmak için çaba sarf eden Mehmet Karakuş, önce dernek kurdu sonrasında ise düzenlediği şenlik ve buluşmalarla köyü virane olmaktan kurtardı. Kamu kurumunda görev yapan Mehmet Karakuş, ‘Cankılı Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ adıyla kurduğu dernek marifetiyle düzenlediği buluşma etkinlikleriyle köyünü cıvıl cıvıl hale getirdi. İkincisi düzenlenen ‘Köyde Buluşma’ etkinliğine Kaymakam Emine Dilce, Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, Yozgat Sanayici ve İşdamları Derneği Başkan Mehmet Saygı katıldı. Köy dışında ve yurt dışında yaşayan köylülerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada hasret gideren köylülerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Başkan Karakuş, ‘’Baksanıza bir zamanlar bom boş, terkedilmiş ve virane gibi olan köyümüz cıvıl cıvıl. Kimi tarlasını ekip hasat yapıyor, kimi bahçesinden sebze topluyor, çocuklar da gezip tozup oynuyor” diyerek katılımcılara teşekkür etti.