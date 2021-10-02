KÖYDES çalışmaları

KÖYDES tarafından aktarılan kaynak ile yatırım programına alınan hizmet ve yatırımların artık sonuna gelindi. Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde devam eden çalışmaları Kaymakam Muhammed Fatih Günlü yerinde inceleyip, ilgililerden bilgi aldı. Şefaatli İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nce, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında Paşaköy grup yoluna 3 kilometre uzunluğunda Bitümlü Sıcak Karışım(BSK) sıcak asfalt yapım çalışmasının devam ettiği aktarıldı. •Rabia Şahin / Şefaali•