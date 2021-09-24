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Köyde tiyatro etkinliği

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından gençlere uygulamalı tiyatro eğitimi verilecek.

24 Eylül 2021 Cuma 00:44
Köyde tiyatro etkinliği

 SORGED Başkanı Halil Uğuz, köylerde yaşayan çocuklar için bir eksiklik olduğunu fark ettikten sonra bu tiyatro alanında sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdiklerini söyledi. Başkan Uğuz, ‘’Amacımız köylerde yaşayan çocukların mutlu olması, onların sosyal aktivitelerle bir araya gelmesine vesile olmak. Tiyatro ekibi, ilimizin kültürel ve sanatsal alandaki bir boşluğunu da kapatmış olacak. Gönüllü tiyatro ekibi, hazırladıkları tiyatro oyununu köy köy gezerek çocuklar için sahneleyecek’’ dedi. Uğuz, bu eğitimle, yaratıcı drama uygulamalarını yapabilme, sahne gösterileri için bedenini ve konuşma enstrümanlarını doğru bir şekilde kullanabilme, bilgi ve becerisi kazandırılacağını ifade etti. Uğuz, ‘’Oluşturacağımız tiyatro ekibinde rol ve görev almak isteyen gençlerin başvurusunu bekliyoruz. Katılmak isteyen gençlerimiz www.sorged.org/haber/koy-okullari-tiyatro-ile-bulusuyor adresinden başvuru yapabilir. Gençlere duyurulma noktasında eğitimimizi haber yapabilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür eder, hayırlı günler dilerim’’ diye konuştu.  •Özlem Yazarel/Sorgun

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