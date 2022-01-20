KÖYDE OKUMA

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın gönüllü olarak başlattığı etkinliğe Vali Ziya Polat, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit katıldı. Vali Ziya Polat, öğrencilerin iyi bir geleceğe hazırlanırken neler yapılması gerektiği konusunda düşüncelerini paylaştı. Kültürel ve evrensel değerlerle donatılmış çok iyi okuyan ve çok iyi öğrenen çocuklar yetiştirmenin gerekliliğine değinen Vali Polat, “Devletin emrinde milletin hizmetinde” bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte programa katılan Prof. Dr. Hamdi Temel, "Sırçalı Tekke'den de Aziz Sancar çıkabilir" başlıklı oturumda okulun 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, bu zamana kadarki akademik hayatı boyunca yaptığı bilimsel ve aktüel çalışmalarından bahsederek, kariyer basamaklarına ilişkin deneyimlerini anlattı ve merak uyandırıcı bilgiler paylaşıldı. Yurt dışındaki eğitim sistemler ile Türkiye'nin eğitim sistemini kısmen karşılaştırarak iş ve meslek hayatında başarılı çalışmalar ortaya koymanın inceliklerini açıkladı. Prof. Dr. Hamdi Temel sağlıklı birey olmak için nasıl beslenmek gerektiği ve yediklerimize, içtiklerimize nasıl dikkat etmemiz gerektiği konularında da bilgiler verdi.

"BEN DE YAPARIM"

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, öğrencilerle sensör teknolojileri hakkında ve mikrodenetleyiciler konusunda temel teknik bilgileri kolay anlaşılır bir biçimde ve etkileşimli bir yolla anlattı. Söyleşide çocukları merak ettikleri konularda konuşmalarına fırsat verilere daha etkili bir ortam oluşturulmaya çalışıldı. Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, çeşitli proje örnekleri üretilmesi ve bu projelerden hayatı kolaylaştırmaya yönelik daha yeni projeler geliştirilebilmesinin mümkün olduğunu da ortaya koymaya çalıştı. Çocukların hayatın içerinde karşılaşabilecekleri ve gördükleri çeşitli sensörlerin çalışma mekanizmalarından da bahsetti.

"OKULDA VE ÇEVREDE PROJE YAPMAK"

Proje tabanlı çalışmaların yaygınlaştırılmasına önem veren Böyükata, öğretmenlerle bir araya geldiğinde "Okulda ve Çevrede Proje Yapmak" için izlenebilecek yollara ve bu konunu felsefesine dair bilgiler verdi. Yeni öğretmen profillerinin çeşitliliği ve zenginliğinden bahsederek, birebir eğitim imkanı olan köy ve kasaba okulları için kullandığı “Köy Koleji” anlayışını ve yaklaşımını anlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrenci-veli ilişkiler konusunda da düşüncelerini paylaştı. Buluşmada Prof. Dr. Hamdi Temel’de öğretmenlerle kısa süre sohbet ederek bilgiler verdi. Programda, öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde; TÜBİTAK yayınlarından Bilim Çocuk Dergileri, Türk Eczacıları Birliği’nin Gürbüz Eczanede yayını, Kayseri Bilim Merkezi’nin Günlük Hayatımızda Bilim yayını, eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeler de teslim edildi. Katkılarından dolayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, İsler Yayınları sahibi Mehmet İşler ve CEO’su Emir Çetinkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Şehit Şükrü Ceylan’ın ailesi, Eczacı Mehmet Ali Çakır, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Kayseri'den öğretmen Murat Akpınar ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

"EĞİTİM İÇİN HALK BULUŞMASI"

"Köyde Okuma etkinliği” programı kapsamında zaman zaman veliler ile de buluşmalar gerçekleştiren eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Prof. Dr. Hamdi Temel ile birlikte kasabadaki “Sırçalı Eğitim Kültür ve Gelişim Derneği” müdavimleri ile dernekte "Eğitim için Halk Buluşması" gerçekleştirdiler. Karşılıklı şakalaşmalar ile başlayan tanışma sonrasında, sohbet ilerledi ve toplumun bütün kesimlerinin eğitimde sorumluluğu olduğu yönde düşüncelerin paylaşıldığı noktaya vardı. Kasaba camilerindeki din görevlilerinin de yer aldığı buluşmada, iyi eğitilmiş insana duyulan ihtiyacın hep devam ettiğine vurgu yapan akademisyenler, ülkemizin sahip olduğu potansiyeller ile bireysel olarak yapılabilecekler konusunda değerlendirmelerde bulundular. Gün boyu süren program vesilesiyle okulda ve çevresinde bir sinerji oluştuğu gözlendi. Köy okullarına ulaşarak hem öğrenci hem de öğretmenlerin yeni ufuklara uzanmasında aracılık etmelerinin önemine vurgu yapan Sırçalı Kasabası Şehit İdris Öztürk İmam Hatip Ortaokulu/İlkokulu Müdürü Oğuz Metin, davetlerini kırmayıp özveriyle okullarına kadar gelen akademisyenlere çabaları ve azimleri sebebiyle teşekkür etti.