Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114490
ALTIN
163.324
DOLAR
3.7812
STERLİN
5.2861
EURO
4.6854

Köyde halk günü

ÇAYIRALAN ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen ‘Halk Günü’ toplantılarının bir yenisi Günyayla Köyü’nde gerçekleştirildi.

Köyde halk günü

ÇAYIRALAN ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen ‘Halk Günü’ toplantılarının bir yenisi Günyayla Köyü’nde gerçekleştirildi.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
20 Okunma
Köyde halk günü

Kaymakam Fatih Eroğlu, Çayıralan İlçesi Daire Amirleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Köy Muhtarı ve Köy Halkının katılımları ile toplantı yaptı.
Toplantıda, güvenlik, çevre, genel sağlık, yol, elektrik, su ve eğitim sorunları görüşüldü, istek, öneri ve talepler alındı.
Müracaatların bekletilmeden doğrudan temas kurularak, tüm kesimlere daha geniş bir şekilde ulaşılması amacıyla yapılan toplantıların amacına uygun devam ettiği kaydedildi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar istek ve taleplerini iletti, ilgili kurum amirleri not aldı.
Toplantı sonrasında Kaymakam Fatih Eroğlu Köy Camiini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Asker olmak için başvurdular
Asker olmak için başvurdular
Şehit için Mevlit
Şehit için Mevlit
Caminin eksiklikleri belirlendi
Caminin eksiklikleri belirlendi
Tanıtım Merkezi
Tanıtım Merkezi
Sarıkaya doğalgaza kavuştu
Sarıkaya doğalgaza kavuştu
Şefaatli’de söyleşi
Şefaatli’de söyleşi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim