Köyde halk günü

Kaymakam Fatih Eroğlu, Çayıralan İlçesi Daire Amirleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Köy Muhtarı ve Köy Halkının katılımları ile toplantı yaptı.

Toplantıda, güvenlik, çevre, genel sağlık, yol, elektrik, su ve eğitim sorunları görüşüldü, istek, öneri ve talepler alındı.

Müracaatların bekletilmeden doğrudan temas kurularak, tüm kesimlere daha geniş bir şekilde ulaşılması amacıyla yapılan toplantıların amacına uygun devam ettiği kaydedildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar istek ve taleplerini iletti, ilgili kurum amirleri not aldı.

Toplantı sonrasında Kaymakam Fatih Eroğlu Köy Camiini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.