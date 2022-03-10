Köy ziyaretlerine devam

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, , İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Özel İdare Müdürü Hayati Kurnaz ile birlikte Abdilli ve Yenikışla Köylerini ziyaret etti. Aydın, Abdilli ve Yenikışla Köylerinde köy halkı ve muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşlar ile sohbet edip sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı. Abdilli Köyü ziyareti sırasında köyde ikamet eden Ağrı Tendürek’de 2016 yılında gazi olan Caner Demirhan'ı da evinde ziyaret eden Aydın, bir isteklerinin olup olmadığını sordu. •Sümeyye İlhan•