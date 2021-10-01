Köy ziyaretleri sürüyor

Bu kapsamda Ardıçalan ve Bozhüyük köylerini ziyaret etti. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Fatih Topuz, dile getirilen hususların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.
01 Ekim 2021 Cuma 00:28
Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde görev yapan Kaymakam Fatih Topuz, köy ziyaretlerine devam ediyor.
Bu kapsamda Ardıçalan ve Bozhüyük köylerini ziyaret etti. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Fatih Topuz, dile getirilen hususların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.