Köy ziyaretleri

Kaymakam Yağan, köylülerin isteklerini, taleplerini dinlemek, sorunlara yerinde müdahale etmek üzere gerçekleştirilen vatandaşla buluşma ve halk toplantıları kapsamında köy ziyaretlerini sürdürüyor. Kırımoluk ve Hacıilyas köylerini ziyaret eden Kaymakam Yağan, köy defterlerini imzaladıktan sonra, muhtarlar ve vatandaşlardan köyleri ile ilgili sorunları dinledi. Kaymakam Yağan, dile getirilen hususların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek ‘’Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz Aydıncık genelinde her bir vatandaşımızın imkânlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Bu doğrultuda insanımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•