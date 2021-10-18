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Köy ziyareti

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde Kaymakam Samet Serin Yukarısarıkaya köyünü ziyaret etti.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:41
Köy ziyareti

Vatandaşla buluşma, köy ziyaretleri kapsamında İlçe Özel İdare Müdürü ile birlikte Yukarısarıkaya köyünü ziyaret eden Kaymakam Serin, muhtarın ve köy sakinlerinin sorunlarını dinledi. Tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kaymakam Serin Yukarısarıkaya köyü merkez camisini gezerek yeni tamamlanan bakım ve onarım çalışmalarını İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir ile beraber yerinde inceledi. Serin köy muhtarı vatandaşlara gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

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