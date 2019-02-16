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Köy yolunda inceleme

ŞEFAATLİ ilçesinde bu yıl çalışma sezonunda yapılacak, yenilenecek köy yollarının tespit çalışmalarına başlanıldı.

Köy yolunda inceleme

ŞEFAATLİ ilçesinde bu yıl çalışma sezonunda yapılacak, yenilenecek köy yollarının tespit çalışmalarına başlanıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Köy yolunda inceleme

Şefaatli Köylere Hizmet Birliği tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında köy muhtarlarından talepler alındı. Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, Paşaköy, Başköy ve Kabakini köylerinde hane ziyareti yaptı, yapılması istenilen yollarda incelemelerde bulundu. Köy içerisinde parke çalışması yapılacak yolları gezip, köylülerden bilgi alan Kaymakam Kılınç, vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

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