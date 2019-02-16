Köy yolunda inceleme

Şefaatli Köylere Hizmet Birliği tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında köy muhtarlarından talepler alındı. Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, Paşaköy, Başköy ve Kabakini köylerinde hane ziyareti yaptı, yapılması istenilen yollarda incelemelerde bulundu. Köy içerisinde parke çalışması yapılacak yolları gezip, köylülerden bilgi alan Kaymakam Kılınç, vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını ifade etti.