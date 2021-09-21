Köy yollarında iyileştirme

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, yağışlar başlamadan çalışmalarını tamamlamak için yoğun bir mücadele veriyor. Yozgat İl Özel İdaresi 2021 mali yılı yatırım bütçesinden ve gerekse KÖYDES kapsamında, Çekerek ilçesinde de yol çalışmaları yapıldı, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yozgat İl Özel İdaresi 2021 mali yılı yatırım program kapsamında Çekerek ilçesine bağlı köylerde 1. ve 2. Kat asfalt kaplama yapım projesi için toplamda 650 bin lira ödenek ayrıldı. Ödeneklerden 400 bin lirası ile Çeltek köyüne 2,5 kilometre 1. Kat asfalt kaplama işinde sarf edildi. Alıçlı köyü 4,5 kilometre, Karakaya köyü 3 kilometre, Kırkdilim köyü 1,2 kilometre, Kuruçay köyü 2,4 kilometre 2. kat asfalt kaplama yapılacak. Asfalt ve malzeme alımlarında sarfiyat yapılacağı, 2.8 kilometre Bayındırhüyük köyüne BSK kaplama işinin yapılmakta olduğu bildirildi. Çekerek İlçesine bağlı köy yollarının genel durumunun iyi olduğu, İl Özel İdaresine ait asfalt plent tesisinden temin edilen Rotmiks kullanılarak ilçeye bağlı bütün asfalt köy yollarının bozulan yerlerinin yama yapılarak ilçe halkının istifadesine sunulduğu açıklandı. Yama yapımına devam edildiği aktarıldı.