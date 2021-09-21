Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.91
ALTIN
491.67
DOLAR
8.6611
STERLİN
11.8511
EURO
10.1848

Köy yollarında iyileştirme

Yozgat İl Özel İdaresi, KÖYDES kapsamında verilen kaynağı da kullanarak köy yollarında iyileştirme, asfalt, yama, yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

21 Eylül 2021 Salı 00:47
Köy yollarında iyileştirme

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, yağışlar başlamadan çalışmalarını tamamlamak için yoğun bir mücadele veriyor. Yozgat İl Özel İdaresi 2021 mali yılı yatırım bütçesinden ve gerekse KÖYDES kapsamında, Çekerek ilçesinde de yol çalışmaları yapıldı, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yozgat İl Özel İdaresi 2021 mali yılı yatırım program kapsamında Çekerek ilçesine bağlı köylerde 1. ve 2. Kat asfalt kaplama yapım projesi için toplamda 650 bin lira ödenek ayrıldı. Ödeneklerden 400 bin lirası ile Çeltek köyüne 2,5 kilometre 1. Kat asfalt kaplama işinde sarf edildi. Alıçlı köyü 4,5 kilometre, Karakaya köyü 3 kilometre, Kırkdilim köyü 1,2 kilometre, Kuruçay köyü 2,4 kilometre 2. kat asfalt kaplama yapılacak. Asfalt ve malzeme alımlarında sarfiyat yapılacağı, 2.8 kilometre Bayındırhüyük köyüne BSK kaplama işinin yapılmakta olduğu bildirildi. Çekerek İlçesine bağlı köy yollarının genel durumunun iyi olduğu, İl Özel İdaresine ait asfalt plent tesisinden temin edilen Rotmiks kullanılarak ilçeye bağlı bütün asfalt köy yollarının bozulan yerlerinin yama yapılarak ilçe halkının istifadesine sunulduğu açıklandı. Yama yapımına devam edildiği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Köy Yollarında IyileştirmeYozgatIlerigazetesiİlÖzelİdaresiKöydesKöyyollarıIyileştirmeAsfaltYamaSalıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziler buluştu
Gaziler buluştu
Okul ziyaretleri sürüyor
Okul ziyaretleri sürüyor
Yollar asfaltlandı
Yollar asfaltlandı
Kaymakamdan Kedi Evi
Kaymakamdan Kedi Evi
Taziye Evi yapılıyor
Taziye Evi yapılıyor
Zirveye hazırlığı
Zirveye hazırlığı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim