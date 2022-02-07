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Köy yollarında çalışma

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde köy yollarında karla mücadele ve yol genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor.

07 Şubat 2022 Pazartesi 00:03
Köy yollarında çalışma

AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Abdulbaki Karataş, Perşembe ve Cuma günü ilçelerinde Çayıralan İlçesinde etkili olan tipi nedeniyle 4 metre kar ile kapanan Elçi köy yolunu, Yozgat Özel İdare Müdürlüğüne ait püskürtme aracıyla açıldığını söyledi. Karataş, ayrıca Elçi köy yolundan sonra Püskürtme aracının Güzelyayla köy yolunda genişletme çalışmaları yaptığını ifade etti. Karataş, ‘’Rabbim devletimize zeval vermesin. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Araç desteği için Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’a, devletimizin bu gücünden dolayı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine teşekkür ederim’’ dedi.

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