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Köy yollarına asfalt

Köy yollarına asfalt

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Köy yollarına asfalt

ÇEKEREK ilçesinde köy yollarının iyileştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında sürdürülen asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Evren Çakır, bazı kurum müdürleriyle birlikte Bayındırhüyük köyünde asfaltlama çalışmalarını denetleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çekerek ilçesinde bir köy grubunda 9 köyün yararlanacağı 30 kilometre köy yolunda sıcak asfalt çalışması yapılacağı kaydedildi. Yozgat il genelinde ise, bu yıldan başlanılarak, 2022 yıllarına kadar 5 yıllık plan program dahilinde 543 kilometre köy yolunda sıcak asfalt çalışmasının yapılacağı öğrenildi.

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